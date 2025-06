Festa de Cachoeiro 2025 terá reforço no transporte coletivo

Em meio aos preparativos para a Festa de Cachoeiro 2025, que acontece até domingo (29) no Parque de Exposições, a Agersa (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim) anunciou um reforço especial no transporte coletivo municipal para atender ao aumento da demanda durante o evento.

De acordo com Vilson Carlos Gomes Coelho, diretor-presidente da Agersa, a medida visa garantir o deslocamento eficiente dos usuários até o local dos festejos, assim como o retorno seguro às suas residências após as atrações.

Durante os cinco dias de evento, os horários das linhas que passam pelo Parque de Exposições, no bairro Aeroporto, serão reforçados com ônibus extras a partir das 18h. O objetivo é atender ao fluxo maior de passageiros que se dirigem ao local para acompanhar os shows musicais e o rodeio. Além disso, a operação incluirá o monitoramento por um profissional da concessionária na entrada do Parque, que avaliará a necessidade de liberar mais veículos no retorno da festa.

A localidade de Itaoca Pedra também será contemplada, caso haja passageiros necessitando do serviço. Para facilitar o embarque e desembarque, os coletivos permanecerão em um ponto de parada na parte frontal do Parque de Exposições, garantindo maior comodidade e agilidade para o público.

A iniciativa busca assegurar que os participantes da Festa de Cachoeiro 2025 tenham acesso a um transporte público eficiente, contribuindo para o sucesso e a organização do evento. “Com essas medidas, reafirmamos o compromisso da Agersa em oferecer um serviço de qualidade, adaptando-se às necessidades da população durante um dos principais eventos culturais do município,” destaca Vilson Carlos Gomes Coelho.