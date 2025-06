Festa de Cachoeiro terá videomonitoramento e reconhecimento facial

A Festa de Cachoeiro 2025, que será realizada de 25 a 29 de junho, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, contará com um reforço tecnológico importante para garantir a tranquilidade do público: a implantação de sistema de videomonitoramento com tecnologia de reconhecimento facial.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) e integra um conjunto de estratégias que visam garantir um evento seguro, organizado e acolhedor para moradores e visitantes.

Segundo o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, o uso da tecnologia será fundamental para ampliar a capacidade de prevenção e resposta rápida em situações de risco.

“Estamos adotando o que há de mais moderno em tecnologia de segurança para garantir que a Festa de Cachoeiro seja um ambiente familiar e protegido. O reconhecimento facial permitirá identificar, com agilidade, qualquer pessoa com pendência judicial, além de auxiliar na localização de desaparecidos. Nosso objetivo é oferecer mais tranquilidade ao público e eficiência no trabalho das equipes operacionais”, destacou Siqueira.

O sistema de videomonitoramento funcionará com câmeras posicionadas em pontos estratégicos do evento, integradas ao centro de operações da Guarda Civil Municipal, que atuará em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e demais órgãos envolvidos.

Além do uso de tecnologia, a festa contará com efetivo reforçado de segurança, controle de acesso, revistas em pontos de entrada e ações preventivas voltadas ao bem-estar da população.

A Festa de Cachoeiro 2025 reunirá shows nacionais, atrações culturais, feira de artesanato, gastronomia, atividades para crianças e o tradicional rodeio.