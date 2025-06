Festa de Rancharia 2025 agita fim de semana em Jerônimo Monteiro

Acontece neste fim de semana em Jerônimo Monteiro a tradicional Festa de Rancharia, que reunirá diversas atrações no sábado (28) e domingo (29), no Espaço de Convivência da comunidade de Rancharia.

A programação, que começa, a partir das 11 horas, contará com santa missa, torneio de futebol, leilão e diversos shows gratuitos. Ainda haverá sorteios de sacas de café e premiação para o campeão da competição de futebol.

A de Rancharia é realizada pela Associação de Moradores de Rancharia (AMIRA) e conta com o apoio da Prefeitura de Jerônimo Monteiro.

28/06-SÁBADO

11h – Santa Missa

13h – Torneio de Futebol, com premiação de R$ 1.000,00 ao campeão

16h – Tardezinha – show com Cava Roxa

22h – Show com Pedro e Luan

00h – Show com Michele Freire

29/06-DOMINGO

12h – Almoço ao som de Marquinho Macedo e leilão de vivos e assados

16:30h – tradicional sorteio de 10 sacas de café conilon

18h – show de encerramento com Mariana Capaz

