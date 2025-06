Festa de São João Batista em Jaciguá chega ao grande dia nesta terça

A comunidade da Paróquia São João Batista, em Jaciguá – distrito de Vargem Alta – se prepara para viver nesta terça-feira, 24 de junho, o ponto alto da tradicional Festa em honra a São João Batista, padroeiro da paróquia. Após uma intensa novena que movimentou grupos de base, comunidades vizinhas e fiéis de toda a região, o dia do padroeiro promete ser marcado por muita espiritualidade, cultura popular e confraternização.

A programação terá início às 16h com a Santa Missa festiva, que será presidida por Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim. A celebração reunirá representantes de diversas comunidades e será o momento de agradecer pelos frutos da novena e pela presença viva de São João Batista na caminhada pastoral da paróquia.

Além do momento litúrgico, o clima de festa toma conta da praça da igreja com apresentações culturais, danças típicas, quadrilhas, barracas de comidas e bebidas, roleta e muito mais. Toda a comunidade se envolve para proporcionar uma celebração acolhedora e animada, fortalecendo os laços entre fé e cultura.

A festividade, que já se consolidou como uma das mais aguardadas da região, é um verdadeiro testemunho de amor ao padroeiro e da vivência comunitária. Segundo a organização, “mais do que celebrar uma tradição, é um momento de reencontro com a fé, com a comunidade e com a alegria cristã que caracteriza o povo de Jaciguá”.

A Paróquia São João Batista convida toda a Diocese para participar e celebrar este dia tão especial. Que a vida e o testemunho de São João Batista nos inspirem sempre a preparar os caminhos do Senhor com alegria e compromisso.

Serviço

Festa de São João Batista

Dia: Terça-feira, 24 de junho

Hora: 16 horas

Local: Igreja Matriz São João Batista (Rua Praça da Matriz, S/N – Jaciguá, Vargem Alta)