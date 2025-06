Festival Movimento Cidade 2025: conheça os 12 filmes da mostra

Vêm de vários cantos do Brasil os filmes que vão disputar a premiação da mostra audiovisual do Festival Movimento Cidade 2025. O MC divulgou os 12 títulos selecionados para a Mostra Cinética, a programação audiovisual competitiva do evento.

As obras foram escolhidas entre mais de 700 inscrições de todo o Brasil e serão exibidas em uma mega tela de cinema ao ar livre, a maior já utilizada para este fim em eventos no Espírito Santo. A 7ª edição do Festival acontece nos dias 15 e 16 de agosto, no Parque da Prainha, em Vila Velha. A Mostra será apresentada no sábado (16) ao longo do dia.

Com duração entre 1 e 15 minutos, as obras audiovisuais abordam temas como representatividade LGBTQIA+, a valorização de saberes ancestrais indígenas e afro-brasileiros, identidade cultural, vivências periféricas, questões de gênero e sexualidade, entre outros. Ao menos quatro trabalhos utilizam a dança como linguagem expressiva. A pessoa vencedora R$ 1,5 mil em premiação.

A seleção traz obras de nove estados: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo. Do Espírito Santo, destaca-se o minidocumentário Como Matar para Viver, de Matheus Barreto de Souza. O filme retrata a pesca artesanal em Nova Almeida, na Serra, por meio do relato sensível de Gilcélia Barreto, refletindo sobre como rituais relacionados à morte também produzem vida, memória e identidade.

Outro destaque é “Basquete das Excluídas”, de Rudolfo Auffinger (PR), que retrata um coletivo LGBTQIA+ que ocupa quadras públicas de Curitiba em partidas performáticas, unindo esporte, dança e resistência de gênero. Em “Cabeça de Cabaças”, de Keila-Sankofa (AM), a videoarte revisita a força simbólica da cabaça nas culturas negras e indígenas amazônicas, evocando rituais, espiritualidade e a criação do mundo como saber ancestral.

Filmes selecionados para a Mostra Cinética

Alimento Diaspórico – Samir Pereira – BA – 2020

Babilônia – Victor Curi – RJ – 2022

Basquete das Excluídas – Rudolfo Auffinger – PR – 2025

Batalha de Flores – Luis Villaverde – SP – 2024

Cabeça de Cabaças – Keila-Sankofa – AM – 2024

Chama – Nathália Alves Moura – GO – 2024

Como Matar para Viver – Matheus Barreto de Souza – ES – 2025

Desesquecer – Mayara Ferrão – BA – 2025

Do Barroco ao Barraco – Jahi Amani – MG – 2024

João Bananeira – Gastação Infinita – Patrick Gomes e Hecthor Murilo – ES – 2025

Mov Kae – Toshiko Oiwa – SP – 2024

Pavilhão – Victoria Fiore – RJ – 2025