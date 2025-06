Forças de Segurança deflagram Operação Sepulcro em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou, na manhã desta terça-feira (10), a Operação Sepulcro. A ação ocorreu nos bairros Cobi de Cima, Cobi de Baixo e Alvorada, em Vila Velha, com apoio da Polícia Militar, Polícia Penal, Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e Guarda Municipal, por meio das equipes da Romu e Rocam.

O objetivo foi cumprir seis mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão. A operação é resultado das investigações sobre um triplo homicídio ocorrido em dezembro do ano passado, dentro do cemitério do bairro Alvorada. Na ocasião, três pessoas foram executadas e uma quarta vítima, baleada, conseguiu sobreviver. Entre os mortos, havia um adolescente.

Durante as apurações, seis suspeitos foram identificados e tiveram a prisão decretada. Além disso, a operação também buscou conter recentes ataques criminosos registrados na mesma região.

Ao todo, 152 agentes de segurança pública participaram da operação, com o uso de 38 viaturas e motocicletas. Até o momento, uma pessoa foi presa. As diligências seguem em andamento para o cumprimento dos demais mandados.