Frente fria muda o tempo no ES a partir da tarde desta sexta

Nesta sexta-feira (6), o Espírito Santo registra calor e poucas nuvens até o fim da manhã. O tempo firme favorece atividades ao ar livre e deslocamentos urbanos. No entanto, a partir da tarde, a passagem de uma frente fria pelo litoral altera significativamente as condições climáticas no estado.

Com a mudança, a nebulosidade aumenta em todas as regiões. Além disso, há previsão de chuvisco ou chuva fraca entre o litoral sul e a Grande Vitória durante a noite. O vento, que sopra com intensidade fraca a moderada, pode apresentar rajadas devido à aproximação do sistema frontal.

Confira a previsão do tempo

Na Grande Vitória, poucas nuvens durante o dia e previsão de chuvisco à noite. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens até o final da manhã. Aumento de nuvens à tarde e previsão de chuvisco no litoral à noite. Vento de moderado a forte no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens durante o dia e tempo nublado à noite. Sem previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens durante o dia e tempo nublado à noite. Sem previsão de chuva.

Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens durante o dia e tempo nublado à noite. Sem previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens durante o dia e tempo nublado à noite. Sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.