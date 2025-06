Furto ou roubo? Moto é apreendida em Alegre

Uma motocicleta com restrição de furto/roubo foi recuperada pelos policiais militares da ROR do 3º Batalhão na noite deste sábado (7), por volta das 20h07min, na Rua Maurício Lacerda, no bairro Vila do Sul, em frente à quadra de esportes da comunidade, no município de Alegre.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais visualizaram uma motocicleta Honda CG 125, de cor preta, estacionada em via pública, sem placa de identificação. Ao realizarem a conferência do número do chassi, foi constatado que o veículo constava como produto de furto/roubo no sistema.

O condutor e suposto proprietário, de 31 anos, apresentou-se à guarnição e alegou desconhecer a irregularidade. Segundo seu relato, há cerca de três semanas ele teria feito uma troca com um homem morador da localidade conhecida como Feliz Lembrança e conhecido por realizar “barganhas” na região.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre para prestar esclarecimentos. A motocicleta foi removida para o pátio do Detran, onde ficará à disposição da autoridade competente e da vítima do furto.