GAECO deflagra segunda fase da Operação Pardal na Grande Vitória

Quatro pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (3) durante a segunda fase da Operação Pardal, deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), com apoio da Polícia Militar.

A operação tem como alvo um núcleo do Primeiro Comando da Capital (PCC) com atuação na região da Ilha do Príncipe, em Vitória. A investigação foi iniciada em outubro de 2024 e, na fase atual, foram expedidos dez mandados de prisão e 15 de busca e apreensão.

As ordens judiciais foram cumpridas nos municípios de Vitória, Cariacica e Guarapari. Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias ligadas ao grupo criminoso, utilizadas para dissimular a origem e o destino de valores ilícitos.

Durante a ação, um dos alvos foi preso em flagrante com drogas e já possuía mandado de prisão anterior por porte de arma de uso restrito. Além das prisões, foram apreendidos quatro aparelhos celulares que serão analisados pelas equipes de investigação.

Cerca de 94 policiais militares participaram da operação, entre agentes da inteligência da Assessoria Militar do MPES, Diretoria de Inteligência da PMES, Seções de Inteligência e Força Tática do 1°, 7° e 10° Batalhões, além de equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

A primeira fase da operação foi realizada em dezembro de 2024 e já havia resultado na identificação de outros integrantes do grupo criminoso. As diligências desta terça seguem em andamento.

Segundo o MPES, as investigações correm sob segredo de Justiça até a conclusão das medidas judiciais previstas.