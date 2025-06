GCM aborda carro com alerta de furto em Cachoeiro

Um veículo com restrição de roubo foi abordado pela Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (21), no bairro Village da Luz. O carro, um Toyota Corolla de cor cinza, foi detectado pelo sistema de videomonitoramento enquanto trafegava pela região central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada após o carro ser identificado pelo cerco inteligente. A abordagem aconteceu na Avenida Justiniano da Silva Júnior, onde estavam dois homens a bordo.

Durante a verificação, um dos ocupantes afirmou ser o proprietário do veículo. Ele relatou que, ao retornar de uma festa, estacionou o carro em sua residência, mas acabou dormindo embriagado. Ao acordar, notou que o carro havia desaparecido e pediu ajuda da filha para acionar a polícia.

O outro envolvido, que conduzia o automóvel no momento da abordagem, declarou que conheceu o proprietário durante a noite e teria recebido um pedido de carona. No entanto, os dois afirmaram não se conhecer bem e só terem se visto naquela ocasião.

Nenhum item de valor havia sido levado, e os cartões do dono do veículo estavam intactos. A Guarda Municipal conduziu os dois até a delegacia para esclarecimentos. O caso segue sob investigação para apurar se o carro foi usado em outros crimes.

