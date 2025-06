GCM apreende moto com mais de R$ 11 mil em débitos em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal de Cachoeiro recuperou uma motocicleta com restrição de furto na última quinta-feira (12).

Os agentes localizaram a motocicleta durante patrulhamento preventivo no bairro Novo Parque, após receberem um alerta do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), por meio do sistema de videomonitoramento.

Eles abordaram a motocicleta e identificaram dois ocupantes, que afirmaram ter comprado o veículo de uma pessoa desconhecida, sem apresentar qualquer documentação que comprovasse a negociação. Na consulta ao sistema, os agentes verificaram débitos superiores a R$ 11 mil e constataram irregularidades no veículo, como descarga aberta.

Os agentes confirmaram que não havia mandados de prisão em aberto contra os ocupantes e os liberaram no local. Em seguida, removeram a motocicleta para o pátio credenciado e adotaram as medidas administrativas cabíveis.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, ações como essa reforçam o trabalho de prevenção e combate ao crime no município, com o apoio do videomonitoramento e do patrulhamento ostensivo.