GCM prende homem por agredir mulher em situação de rua em Cachoeiro

Um homem foi detido na madrugada desta quarta-feira (4) após agredir uma mulher em situação de rua no Centro de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Guarda Civil Municipal, a agressão foi flagrada por câmeras do sistema de videomonitoramento. As imagens mostraram o momento em que o suspeito atinge a vítima com uma barra de ferro arrancada de uma pracinha.

A vítima, que apresentava ferimentos visíveis, foi levada ao pronto atendimento municipal. Após receber atendimento médico, seguiu com a guarnição para prestar depoimento e formalizar a denúncia contra o agressor.

Ainda de acordo com a GCM, o agressor possui várias passagens por furtos, ameaças e agressões.