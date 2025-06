Gilson Daniel cobra asfaltamento da ES-379 entre Muniz Freire e Iúna

O deputado federal Gilson Daniel (Podemos) intensificou nesta semana sua atuação em favor da infraestrutura e do desenvolvimento da região do Caparaó Capixaba. Em agenda institucional com o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o parlamentar voltou a cobrar a inclusão da pavimentação da Rodovia ES-379, que liga Muniz Freire a Iúna, na programação de investimentos do Governo do Estado.

O pleito, considerado uma das principais demandas históricas da população local, avançou após reunião realizada na segunda-feira (9) com o diretor-presidente do DER, Luiz Cesar Maretto Coura (Freitas). Na ocasião, Gilson Daniel reforçou a importância estratégica da obra e defendeu que o edital de licitação seja lançado ainda no segundo semestre deste ano.

Na terça-feira (10), o deputado levou o tema à tribuna da Câmara dos Deputados, onde destacou a relevância da rodovia para a mobilidade regional e para o fortalecimento da economia no interior capixaba. Ele também aproveitou o pronunciamento para reiterar outras solicitações de obras estruturantes em municípios da região.

“Estamos falando de uma estrada sonhada por gerações, que vai melhorar a integração entre o Caparaó, o Sul do Estado e outras regiões. Com planejamento, seriedade e parceria com o Governo do Estado, vamos transformar essa demanda em realidade”, afirmou Gilson Daniel, ao reconhecer o apoio do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço.

Além da ES-379, o deputado também pautou no DER-ES outras intervenções consideradas prioritárias:

A contenção de encostas e construção de gabião no distrito de Rio Pardo, em Iúna;

O calçamento da estrada da Pratinha do Juscelino, entre Ibitirama e Guaçuí;

A pavimentação da rodovia ES-160, entre Irupi e a Estrada Parque.

Com atuação alinhada ao projeto político capitaneado por Casagrande, Gilson Daniel tem reforçado seu papel de articulador em Brasília, ampliando os canais de diálogo entre os municípios e o Palácio Anchieta. O deputado sustenta que a integração entre as esferas federal e estadual é essencial para garantir entregas concretas à população capixaba.

“Esse é o nosso papel como representantes do povo: dar voz às regiões, acompanhar de perto as demandas e garantir que cada capixaba seja visto e valorizado”, concluiu.