Gilson Machado é preso pela PF por suspeita de obstrução

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado foi preso na manhã desta sexta-feira (13), em Recife (PE), durante operação da Polícia Federal. A informação foi confirmada por fontes da corporação à CNN Brasil.

A prisão ocorre no contexto de um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para a abertura de inquérito contra Machado. Ele é suspeito de obstruir investigações sobre organização criminosa e de praticar favorecimento pessoal.

Segundo relatório da PF, Machado teria tentado, em 12 de maio, interceder junto ao consulado de Portugal no Recife para a emissão de um passaporte português em nome do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O objetivo, conforme os investigadores, seria facilitar a saída de Cid do país em meio às investigações.

Além disso, o ex-ministro também é apontado por ter promovido, através de suas redes sociais, uma campanha de arrecadação financeira em favor de Bolsonaro, o que chamou a atenção das autoridades por possível conexão com o financiamento de ações irregulares.

Segundo divulgado pela CNN, o procurador-geral Paulo Gonet destacou que, embora a tentativa de emissão do passaporte não tenha sido bem-sucedida, há preocupação de que Machado tente novas manobras diplomáticas em outras representações consulares.

No pedido encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, a PGR solicita a abertura do inquérito e a autorização para buscas e apreensões na residência e nos dispositivos eletrônicos do ex-ministro. A medida visa recolher documentos, mídias e registros que possam comprovar envolvimento em possíveis crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado.