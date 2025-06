Grave! Acidente entre motos deixa uma pessoa morta e um ferido no ES

No início da tarde deste sábado (14), uma colisão frontal entre duas motocicletas em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, resultou em uma morte e deixou outra pessoa gravemente ferida.

Uma das vítimas, um homem de aproximadamente 30 anos, foi socorrido com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e fratura no fêmur. Diante da gravidade do quadro, foi acionado o Harpia 08, aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que realizou o transporte aeromédico até o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra.

A outra vítima do acidente não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Até o momento, não há informações sobre o endereço exato do acidente nem sobre o estado de saúde atualizado da vítima socorrida. As circunstâncias da colisão ainda não foram divulgadas pelas autoridades.