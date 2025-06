Gripe aviária provoca queda no preço do frango no mercado interno

Os preços da carne de frango no mercado interno brasileiro registram forte queda nas últimas semanas, conforme aponta levantamento realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). A principal causa da retração é o aumento expressivo da oferta da proteína no mercado doméstico, após a confirmação de um caso do vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em um matrizeiro de aves comerciais no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul.

A repercussão internacional foi imediata: a União Europeia e outros 24 países decretaram embargo total à carne de frango brasileira. Além disso, 16 nações impuseram restrições às compras de produtos com origem no Rio Grande do Sul, enquanto dois países suspenderam especificamente as aquisições provenientes do município de Montenegro.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/avicultura/gripe-aviaria-provoca-queda-no-preco-do-frango-no-mercado-interno/