Guaçuí: homem é detido com 89 pássaros silvestres em cativeiro

A equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental apreendeu, na última segunda-feira (16), 89 pássaros silvestres no bairro Manoel Monteiro Torres, em Guaçuí. Os animais eram mantidos ilegalmente em cativeiro.

A operação ocorreu após uma denúncia anônima. O responsável pelo imóvel tentou impedir a fiscalização ambiental. Após quase três horas de negociação, os militares conseguiram a colaboração e realizaram a vistoria no local.

Durante a inspeção, a equipe constatou indícios de maus-tratos. As gaiolas estavam sujas, o ambiente era insalubre e algumas anilhas apresentavam sinais de adulteração.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Alegre para as providências cabíveis.

Segundo a legislação ambiental, impedir ou dificultar ação fiscalizadora do poder público configura crime. A pena prevista é de detenção de um a três anos, além de multa, conforme o artigo 69 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).

A Polícia Militar Ambiental reforça a importância das denúncias da população para coibir crimes contra a fauna silvestre.

