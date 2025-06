Vereador articula reabertura da agência do INSS em Guaçuí

O vereador Valmir Santiago (PP) utilizou, na última segunda-feira (9), a Tribuna da Câmara Municipal de Guaçuí para anunciar articulações em curso visando a reabertura da agência do INSS no município. O posto, que atendia não apenas a população local, mas também moradores de cidades vizinhas como Iúna, São Lourenço, Pedra Menina e Dores, foi fechado em 25 de abril de 2023, impactando diretamente cerca de 80 mil pessoas da região.

Durante o pronunciamento, Valmir destacou uma agenda recente realizada em Vitória, da qual participaram o senador Fabiano Contarato (PT), o superintendente estadual do INSS, William Louzada, e o prefeito Wagner Rodrigues (PP). Segundo o vereador, a reunião teve como objetivo buscar apoio político e institucional para viabilizar a volta do atendimento previdenciário em Guaçuí. “A boa notícia é que o processo de licitação de um novo imóvel já está em andamento, o que sinaliza a possibilidade concreta de retorno da agência à cidade”, afirmou.

O fechamento do posto foi motivado pelo fim do contrato de locação do imóvel, cujo proprietário solicitou a devolução após impasse na renegociação do valor, considerado defasado frente à valorização imobiliária local. À época, a unidade registrava uma média de 50 atendimentos diários e concentrava cerca de 10 mil processos ativos. A retomada do serviço é tratada como prioridade por representantes locais, diante da importância estratégica da unidade para a região sul do Espírito Santo.