Guaçuí prepara campanha de vacinação na zona rural

A Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará, no próximo dia 12 de junho, uma Campanha Municipal de Vacinação voltada à população da zona rural do município.

A ação acontecerá no Ponto de Apoio Municipal da Granja Santa Catarina, das 8h30 às 11h, com foco na atualização da Caderneta de Vacinação Infantil e na imunização contra a Influenza para o público adulto.

A Secretaria de Saúde do município reforça a importância de que os moradores compareçam portando o cartão de vacina e a carteirinha do SUS ou CPF, para que o atendimento seja realizado de forma ágil e completa.

De acordo com a gestão municipal, a campanha integra os esforços da para ampliar a cobertura vacinal e garantir a proteção da população, especialmente em áreas mais afastadas do centro urbano.

