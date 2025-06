Guaçuí realiza capacitação para aprimorar processos administrativos

Na última segunda-feira (2), a Prefeitura Municipal de Guaçuí promoveu uma capacitação destinada aos servidores públicos, com o objetivo de aprimorar os conhecimentos e práticas relacionados à tramitação de processos administrativos.

O encontro teve como foco o aperfeiçoamento dos procedimentos internos, buscando maior eficiência, agilidade e padronização nas rotinas administrativas. Durante a capacitação, também foram abordadas atualizações nas legislações pertinentes, com o intuito de alinhar o trabalho dos servidores às novas exigências legais.

De acordo com a administração municipal, iniciativas como essa reforçam o compromisso com a valorização do funcionalismo público e demonstram a busca contínua por uma gestão mais moderna, transparente e eficaz.