Guaçuí: três suspeitos são presos em ação contra o tráfico de drogas

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de três suspeitos e na apreensão de entorpecentes no bairro Lagoa, em Guaçuí, na noite dessa terça-feira (10). A abordagem ocorreu após uma denúncia anônima indicar a venda de drogas no local.

A denúncia indicava que dois homens com cabelo pintado de vermelho, estariam vendendo drogas em um beco da região. Assim, as equipes da ROR do 3º Batalhão se deslocaram até o local e iniciaram a abordagem por acessos diferentes do beco, surpreendendo os suspeitos.

Ao perceberem a chegada dos policiais, três homens tentaram fugir, mas foram interceptados. Nesse sentido, durante a abordagem, foram encontrados com um deles R$ 41,00 e outro com R$ 262,00.

Próximo a eles, os agentes localizaram, ainda, duas pedras grandes de crack; 23 pedras pequenas de crack; aproximadamente 12,40 gramas de crack; dois papelotes de cocaína e uma balança de precisão.

Desse modo, os dois indivíduos receberam voz de prisão e um por ser menor apreensão, e foram conduzidos ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Alegre.