Guarapari: ginásio recebe mais de 30 refletores em nova iluminação

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG), realizou a instalação de mais de 30 novos refletores no ginásio da Escola Polivalente. A ação atendeu a um pedido da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, sob liderança do secretário Lennon Monjardim.

O reforço na iluminação melhora significativamente a estrutura do espaço, garantindo mais qualidade e segurança para as atividades esportivas e eventos escolares. O ginásio é utilizado diariamente por alunos e professores da rede municipal de ensino, além de ser um importante equipamento para projetos esportivos desenvolvidos na cidade.

A última benfeitoria significativa realizada no local foi em 2013. Agora, em apenas seis meses da nova gestão, a Secretaria já viabiliza essa importante melhoria, atendendo a uma demanda antiga da comunidade escolar e esportiva.

“O esporte é uma ferramenta de transformação social, e oferecer ambientes adequados faz parte do nosso compromisso. A nova iluminação representa mais conforto para os alunos e também mais possibilidades para o uso do espaço em diferentes horários”, destacou o secretário de Esportes, Lennon Monjardim.

A iniciativa integra o conjunto de ações da Prefeitura para promover melhorias na infraestrutura esportiva e educacional do município, fortalecendo o incentivo à prática esportiva entre crianças, adolescentes e toda a comunidade escolar. “A CODEG tem atuado de forma integrada com as secretarias municipais para promover melhorias estruturais em diversos espaços públicos.

A instalação dos novos refletores no Ginásio da Escola Polivalente é mais uma ação que reforça nosso compromisso com a valorização do esporte e da educação. Seguimos trabalhando para oferecer ambientes mais seguros, funcionais e adequados para a comunidade escolar e para a população de Guarapari”, completa o presidente da CODEG, Ubirajara Ribeiro.