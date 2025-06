Guarapari: PC prende homem suspeito de homicídio ocorrido há 19 anos

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério, cumpriu, nesta segunda-feira (16), no município de Guarapari, um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 48 anos, foragido da Justiça pelo crime de homicídio qualificado, ocorrido em dezembro de 2006, no município de Vitória, tendo como vítima Ivan Cláudio Lima de Freitas.

Após a equipe de investigação receber informações acerca do paradeiro do foragido, indicando que o mesmo estaria residindo e trabalhando como caseiro em um sítio localizado no bairro Camurugi, os policiais se deslocaram de imediato ao endereço mencionado.

No local, os policiais levantaram mais informações sobre a localização exata do indivíduo, com o auxílio de uma pessoa que preferiu não ser identificada. Ao se aproximarem da propriedade, avistaram o procurado exercendo a função de caseiro.

De pronto, foi dada voz de prisão ao foragido, que não ofereceu resistência. O detido foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, para a adoção das providências legais cabíveis. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.