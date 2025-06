Guerra em Israel hoje: veja o cenário atual

No 11º dia da guerra em Israel hoje, as Forças de Defesa de Israel intensificaram a ofensiva contra alvos estratégicos no território iraniano. Em uma ação coordenada, mais de 15 aviões de combate foram mobilizados para bombardear seis aeroportos e várias instalações militares iranianas, conforme divulgado em comunicado oficial do Exército de Israel.

Sirene após sirene soou em diferentes regiões de Israel ao longo do dia, alertando sobre novos ataques com mísseis. De acordo com os militares israelenses, os bombardeios conseguiram desativar centros de lançamento e depósitos de mísseis terra-terra que estariam prontos para disparo contra o território israelense.

Alvos estratégicos da Guarda Revolucionária

Entre os pontos estratégicos atingidos na operação estão centros de comando e estruturas associadas à Guarda Revolucionária do Irã. Além disso, instalações ligadas às forças de segurança interna também foram alvos. A lista dos locais bombardeados foi divulgada pelo exército, que afirmou ter como objetivo principal enfraquecer o poder de resposta iraniano.

Com o agravamento das ações militares, a guerra em Israel hoje revela um novo nível de tensão no confronto direto entre Tel Aviv e Teerã. O aumento dos ataques e a frequência das ameaças elevam o risco de uma escalada ainda maior, envolvendo outras nações da região.

Tensão crescente na guerra em Israel hoje

Desde o início do conflito, os dois países têm adotado posturas cada vez mais agressivas. O Irã, até o momento, não emitiu declarações oficiais sobre os danos causados pelos recentes bombardeios israelenses. Essa ausência de informações aumenta a apreensão internacional sobre os desdobramentos do embate.

A evolução da guerra em Israel hoje segue sendo monitorada de perto por governos e organizações ao redor do mundo. O temor é que o conflito ultrapasse as fronteiras atuais e comprometa ainda mais a estabilidade do Oriente Médio.