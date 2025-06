Hifa Aquidaban se consolida como hospital referência no Sul do ES

Com mais de 50 anos de tradição em maternidade, o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) passou por uma transformação significativa após a pandemia e agora se posiciona como um centro de saúde completo, voltado para toda a família.

Localizado no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, o Hifa ampliou sua atuação e estrutura em 2023, transformando-se em um Hospital Geral. A unidade, que já era referência em Pediatria e Maternidade, agora conta com novos serviços e tecnologias que fortalecem ainda mais sua atuação em diversas especialidades.

Entre os destaques estão a criação de uma UTI Adulto, com 30 leitos em ambiente mais amplo e acolhedor, e a transferência do Pronto Atendimento Infantil, além do fortalecimento da atuação em casos de alta complexidade e atendimentos ambulatoriais.

Atualmente o grupo Hifa possui em suas unidades um total de 512 leitos, sendo a segunda maior ofertar hospitalar do Espírito Santo. Na unidade do Aquidaban estão alocados 195 leitos.

Em 2024, o Hifa Aquidaban realizou mais de 92 mil atendimentos, sendo referência em serviços como Pediatria Clínica e Cirúrgica, Maternidade, Urologia de urgência e Hemorragia Digestiva. A estrutura moderna e a equipe médica altamente especializada garantem a eficiência e a segurança dos tratamentos.

Em suma, os constantes investimentos em tecnologia, com a modernização de equipamentos de tomografia, raio-X e análises laboratoriais, proporcionam diagnósticos mais seguros e precisos, elevando a qualidade dos serviços oferecidos.

“O investimento num corpo clínico técnico e de especialistas de alto padrão, foi uma aposta da direção visando a entrega de qualidade crescente nos últimos anos. Serviços de referências para apoio de toda a regiao Sul foram criados, como o maior serviço de cirurgia geral Sul capixaba, otorrinolaringologia, urgência urológica e hemorragia digestiva”, destacou o diretor técnico do Aquidaban, Rogério Dardengo.

Compromisso com o SUS e atuação filantrópica

Atualmente, mais de 90% dos atendimentos realizados pelo Hifa são via Sistema Único de Saúde (SUS). O hospital é contratualizado com a Secretaria de Estado da Saúde e com a Secretaria Municipal de Saúde, atuando como uma importante rede de apoio à saúde pública na região.

Sendo assim, o Hifa é o único hospital filantrópico do sul do Espírito Santo a conquistar a certificação ONA Nível 2, que reconhece a excelência na gestão e nos processos assistenciais.

Para continuar ampliando seus serviços e mantendo o padrão de qualidade, o hospital também conta com doações e parcerias com empresas e organizações não governamentais. “A filantropia e o apoio da sociedade são fundamentais para garantir a continuidade do nosso trabalho e para que possamos alcançar ainda mais pessoas com atendimento de qualidade”, conclui o superintendente do Grupo, Jailton Pedroso.