HIFA completa 54 anos e vai ampliar assistência hospitalar pelo SUS

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA), unidade Aquidaban vai passar por uma significativa ampliação em sua estrutura física. A obra é parte do projeto de expansão do grupo, que neste ano comemora 54 anos de existência fortalecendo a rede de atenção à saúde na região sul do Espírito Santo.

A ampliação reafirma o compromisso do HIFA com a qualidade da assistência hospitalar e tem como principal objetivo transferir a Maternidade — atualmente localizada no bairro Sumaré — para a nova estrutura em construção no Aquidaban, que está projetada para se tornar o maior complexo hospitalar do sul do Espírito Santo.

O superintendente do Hifa “O projeto prevê espaços voltados para o cuidado centrado no paciente, priorizando empatia, respeito e dignidade no acolhimento de todas as famílias que buscam atendimento na unidade. É mais uma prova do nosso compromisso com a qualidade, inovação e humanização no atendimento aos usuários do SUS”, destacou.

Entre os destaques da obra está a ampliação do Centro Cirúrgico, que passará a contar com 11 salas, incluindo uma sala destinada à cirurgia robótica. Também serão construídos um novo Centro de Parto Normal (CPN) com cinco salas, uma UTI Obstétrica com 10 leitos e um espaço ecumênico, reforçando o cuidado integral e humanizado do hospital.

Serão 60 leitos para Alojamento Conjunto, destinados ao atendimento de gestantes de risco habitual (GRH) e gestantes de alto risco (GAR). Na Fase 01 da obra, está prevista a entrega de 89 leitos de internação, fortalecendo ainda mais a rede de atenção à saúde materno-infantil.

Nos setores contemplados no Bloco 2 estão áreas administrativas, técnicas e assistenciais, que vão desde serviços de apoio até unidades de alta complexidade. Além diss, os três subsolos abrigarão setores como almoxarifado, farmácia, depósito de resíduos e vestiários.

Nos andares superiores, a nova estrutura contará com laboratório, SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatística), agência transfusional, setor administrativo, refeitório, espaços de descanso e estar para funcionários, além da Casa da Gestante, áreas para residência médica, ensino e pesquisa.