Homem é preso com arma ilegal pela PRF em Conceição do Castelo

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite desta quarta-feira (4) durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 115 da BR-262, em Conceição do Castelo.

A ação aconteceu por volta das 22h, durante uma ronda de rotina de combate à criminalidade. Os agentes abordaram uma motocicleta Honda Pop 100, de cor preta, ocupada por um único condutor.

Segundo a PRF, o homem desembarcou demonstrando nervosismo, com as mãos trêmulas e dificuldade para explicar seu trajeto. A atitude levantou suspeita e motivou uma busca pessoal.

Durante a revista, os policiais encontraram uma garrucha calibre .22 carregada com duas munições intactas. A arma estava escondida dentro de uma pochete que o homem usava na cintura.

Questionado, ele alegou que recebeu o armamento de um parente em 2019 e que o utilizava para defesa pessoal. No entanto, não possuía nenhum tipo de registro ou autorização para portar a arma.

Diante da situação, o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante. A arma e as munições também foram entregues à autoridade policial.

O caso segue sob investigação.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui