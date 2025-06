Homem é preso com drogas e dinheiro pela GCM em Cachoeiro

Um homem de 22 anos foi preso na manhã deste domingo (22) no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi flagrado com entorpecentes e dinheiro durante patrulhamento da Guarda Civil Municipal.

De acordo com a corporação, os agentes abordaram uma motocicleta prata com dois ocupantes. Durante a revista, o condutor confessou que havia drogas em sua bolsa. A equipe encontrou porções de maconha, haxixe e R$ 370 em espécie.

Ainda segundo os agentes, o homem não possuía habilitação e afirmou que estava indo à casa de um primo. Ele também alegou ser o dono das substâncias apreendidas. O segundo ocupante da moto, menor de idade, foi ouvido e liberado em seguida.

O condutor foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e por dirigir sem habilitação.

