Homem é preso por receber 4 mil reais em notas falsas via Correios

Na última quinta (11), a Polícia Federal prendeu um homem em flagrante ao receber, através dos Correios, 36 notas falsificadas de R$ 100,00 e duas notas falsificadas de R$ 200,00, totalizando R$ 4 mil em repressão ao crime de moeda falsa.

A ação teve início após investigações, com o auxílio dos Correios, identificarem o envio de notas falsificadas de Barueri-SP e Planaltina-GO para endereços em Apiacá-ES.

Policiais federais realizaram a abordagem do destinatário no momento da entrega da encomenda e confirmaram a suspeita de que a correspondência continha cédulas com indícios de falsificação.

Por ocasião da prisão, foram apreendidos, além das notas falsas, o aparelho celular do homem. Os materiais foram encaminhados à perícia e analisados.

O investigado poderá responder pelo crime previsto no artigo 289 do Código Penal, com pena de três a 12 anos de reclusão.