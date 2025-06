Homem é preso por tráfico de drogas durante patrulhamento em Ibatiba

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite da última quarta-feira (25), no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba. A ocorrência foi registrada por volta das 22h40, após policiais militares notarem movimentação suspeita em uma residência localizada na Rua José Augusto Silva.

Durante a vigilância, a equipe observou diversos usuários de entorpecentes entrando e saindo do imóvel. Ao flagrar um homem de 34 anos comprando drogas no local, os militares realizaram a abordagem e confirmaram a prática do crime.

Com apoio da cadela farejadora Mona, uma busca foi feita na residência. No local, foram apreendidas 14 pedras de crack, quatro buchas de maconha, um papelote e oito pinos de cocaína, além de materiais para embalo e a quantia de R$ 1.329,00 em dinheiro.

No momento da ação, três adultos e cinco crianças estavam na casa. Uma das mulheres presentes relatou que o marido comercializava entorpecentes para um indivíduo conhecido da região. Diante da situação, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Venda Nova do Imigrante.