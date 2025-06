Homem é preso suspeito de cárcere privado e agressões em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica, prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (18), um homem de 33 anos, suspeito de manter a companheira, de 42 anos, em cárcere privado e de praticar agressões físicas contra ela, em Cariacica. Com o suspeito, foram apreendidas substâncias entorpecentes.



A vítima compareceu à Deam de Cariacica na tarde dessa quarta-feira (18), após conseguir sair de casa com a justificativa de levar o filho à escola. Segundo o relato, ela vinha sendo mantida sob constante vigilância e impedida de circular livremente. A mulher apresentava diversos hematomas pelo corpo, resultantes de agressões físicas como socos, chutes e tapas, que teriam ocorrido ao longo de uma semana.



A vítima afirmou que apenas conseguia sair de casa para levar o filho à escola e que seu tempo de ida e volta era rigorosamente controlado pelo suspeito. Nessa quarta, ao chegar à unidade de ensino, os funcionários perceberam os ferimentos da vítima e providenciaram um transporte para que ela fosse até a delegacia.



Diante da denúncia, a equipe de investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica foi até a residência onde a vítima era mantida em cárcere e efetuou a prisão do suspeito em flagrante. Com ele, foram encontrados nove pinos de cocaína, sendo quatro pinos vazios, e seis pedras de crack.



O detido foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria, ameaça qualificada e cárcere privado majorado, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e por posse de drogas para consumo próprio. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O material apreendido foi encaminhado à perícia da Polícia Científica para análise.





