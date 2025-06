Homem morre durante abordagem policial em Cachoeiro; entenda

Na madrugada deste sábado (14), equipes da Polícia Militar (PM) se locomoveram até o bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim, após denúncias anônimas de tráfico de drogas na região.

As informações recebidas pelos militares indicavam que dois indivíduos estariam praticando um ato ilícito, com um deles portando uma arma de fogo.

Assim, as guarnições foram ao local, onde um dos suspeitos foi abordado na porta de sua residência. Segundo a PM, com ele havia 15 pinos de cocaína e R$210,00. Diante do flagrante, os militares entraram no imóvel e localizaram mais 40 pinos de cocaína. Na sequência, as equipes foram até a casa da namorada do segundo suspeito.



Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem tentou fugir, portando uma pistola na mão. Durante a tentativa de abordagem, ele apontou a arma na direção dos militares, que reagiram. O homem foi atingido e teve o óbito confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda segundo a PM, com ele foi encontrada uma pistola calibre 9mm, com seis munições.

Durante as diligências, o responsável pelo imóvel em que o suspeito frequentava autorizou a entrada dos policiais. No guarda-roupas do indivíduo foram apreendidos 99 pinos de cocaína, 44 pedras de crack e 20 buchas de maconha.

Outro homem detido na ação, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional.