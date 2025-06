Homem se finge de sargento da FAB e é preso em Itapemirim

Um homem foi preso, em Itapemirim, na última quarta-feira (18), acusado de fingir ser sargento da Força Aérea Brasileira (FAB).

De acordo com as informações, o suspeito passou a ser visto em Marataízes se apresentando como sargento. Além disso, ele também foi visto armado.

Durante as investigações, foi descoberto que o homem possui antecedentes criminais por envolvimento em um homicídio, além de estar ligado à milícia “Liga da Justiça”, atuante no Rio de Janeiro.

Com o suspeito, foram apreendidos um documento de identificação militar possivelmente adulterado, uma pistola, três carregadores e várias munições.

