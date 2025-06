IA contra o ácaro rajado e a favor dos produtores de morango

Os produtores de morango do Espírito Santo estão prestes a ganhar um novo aliado no combate ao ácaro rajado (Tetranychus urticae). Um inimigo silencioso e quase invisível, o ácaro rajado é a principal praga da cultura do morangueiro no Estado, especialmente em cultivos suspensos, (semi hidropônico). Quando não é controlado de forma correta o ácaro rajado pode comprometer 100% das lavouras.

Em busca de uma solução eficiente para combater a praga, entra em cena a inteligência artificial. O Projeto denominado Solução web/mobile Baseada em Inteligência Computacional para Identificação de Infestação por Ácaros Rajados em Culturas de Morango, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Campus de Serra, em parceria com a área de pesquisa do Ifes Campus de Alegre, criou um aplicativo capaz de identificar ácaro rajado na lavoura de morangos.

