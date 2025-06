IEL-ES anuncia vagas de estágio para Cachoeiro e outras cidades

O Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo (IEL-ES) está com 21 vagas abertas para estágio, destinadas a estudantes dos níveis superior e técnico. A iniciativa tem como objetivo conectar jovens talentos ao mercado de trabalho, promovendo experiências práticas e contribuindo para o desenvolvimento profissional no estado.

As vagas estão distribuídas nos municípios de Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra e Cachoeiro de Itapemirim, com atuação em empresas de diferentes segmentos.

Vagas para nível técnico e superior!

Do total de vagas, 16 são voltadas para estudantes do ensino superior, com oportunidades em áreas como Pedagogia, Psicologia, Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Marketing, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Fonoaudiologia, Arquitetura e Urbanismo, Serviço Social, Relações Internacionais, Engenharia Química, Engenharia Ambiental, Engenharia Mecânica e Engenharia de Minas.

Já para o ensino técnico, são 5 vagas abertas, contemplando cursos como Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Administração, Técnico em Logística, Técnico em Portos, Técnico em Planejamento, Técnico em Automação Industrial, Técnico em Mecânica, Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Metalurgia.

Como participar

Os estudantes interessados devem acessar carreiras.iel.org.br/ES para mais informações sobre o processo seletivo, requisitos para cada vaga e prazos de inscrição.

A Biancogres, fabricante de cerâmicas, está com processo seletivo exclusivo para estudantes de nível superior. As vagas são direcionadas a quem está cursando Administração, Ciências Contábeis e Engenharias (Produção, Mecânica e Civil).

Para mais informações sobre as inscrições, clique aqui

A oferta reafirma o papel do IEL-ES na formação e inserção de jovens no mercado de trabalho, fortalecendo a empregabilidade e contribuindo com a qualificação da mão de obra no Espírito Santo.

Confira as vagas em detalhes!

VAGAS DE NÍVEL TÉCNICO/TECNÓLOGO E SUPERIOR – GRANDE VITÓRIA – ES

✅ 01. Vaga | SESI – Código: 1886674

Instituição: SESI

Cursos: Pedagogia ou Psicologia

Pré-requisitos:

Pedagogia: Cursando do 1º ao 6º período

Psicologia: Cursando do 2º ao 8º período

Horário: Segunda a sexta-feira, das 6h45 às 11h45 ou das 12h45 às 17h45

Benefícios:

Bolsa auxílio: R$ 950,00

Auxílio transporte: R$ 200,00

Ticket alimentação: R$ 300,00

Local: Grande Vitória – ES

Unidades disponíveis:

Maruípe

Jardim da Penha

Laranjeiras

Civit

Cobilândia

Araçás

Porto de Santana

Campo Grande

Inscrição: Acesse carreiras.iel.org.br/ES e envie o currículo atualizado.

✅ 02. Vaga | FINDES – Código: 697284

Instituição: FINDES

Curso: Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e áreas correlatas)

Pré-requisito: Previsão de conclusão a partir de julho de 2026

Horário: Segunda a sexta-feira – 6 horas diárias

Benefícios:

Bolsa auxílio: R$ 1.320,00

Auxílio transporte: R$ 200,00

Ticket alimentação: R$ 300,00

Local: Vitória – ES

Inscrição: Acesse carreiras.iel.org.br/ES e envie o currículo atualizado.

✅ 03. Vaga | SENAI Araçás – Código: 700699

Instituição: SENAI Araçás

Curso: Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e áreas correlatas)

Pré-requisito: Previsão de conclusão a partir de julho de 2026

Horário: Segunda a sexta-feira – 6 horas diárias

Benefícios:

Bolsa auxílio: R$ 1.140,00

Auxílio transporte: R$ 200,00

Ticket alimentação: R$ 300,00

Local: Vitória – ES

Inscrição: Acesse carreiras.iel.org.br/ES e envie o currículo atualizado.

✅ 04. Vaga | FINDES – Código: 706253

Instituição: FINDES

Curso: Comunicação Social, Marketing, Publicidade e Propaganda ou áreas correlatas

Pré-requisito: Previsão de conclusão a partir de agosto de 2026

Desejável: Conhecimento em sistema de edição

Horário: Segunda a sexta-feira – 6 horas diárias

Benefícios:

Bolsa auxílio: R$ 1.320,00

Auxílio transporte: R$ 200,00

Ticket alimentação: R$ 300,00

Local: Vitória – ES

Inscrição: Acesse carreiras.iel.org.br/ES e envie o currículo atualizado.