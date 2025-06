Ilustrador cachoeirense assina painel em evento nacional de sustentabilidade

O ilustrador cachoeirense José Ricardo Machado deixou sua marca em um dos maiores eventos de sustentabilidade do Brasil, o Sustentabilidade Brasil 2025. Ele foi o responsável por assinar o painel que recepciona os visitantes na entrada do evento, uma obra que sintetiza de forma visual o conceito central: “Transformar é preciso”.

O painel de José Ricardo Machado é um convite à reflexão sobre a urgência das mudanças necessárias para um futuro mais sustentável. A ilustração, rica em detalhes e cores vibrantes, apresenta elementos que remetem à natureza, tecnologia, energias renováveis e o convívio harmonioso entre a sociedade e o meio ambiente. No centro da composição, figuras reunidas em uma mesa simbolizam a importância do diálogo e da colaboração para alcançar esses objetivos.

“Minha intenção ao criar este painel foi traduzir visualmente a mensagem de que a sustentabilidade não é apenas uma necessidade, mas uma transformação contínua que envolve a todos”, afirma José Ricardo Machado. “Acredito que a arte tem o poder de inspirar e provocar mudanças, e espero que esta obra possa contribuir para a conscientização dos participantes do Sustentabilidade Brasil 2025.”

Sustentabilidade Brasil 2025: Um Fórum de Ideias e Soluções

O Sustentabilidade Brasil 2025 é um evento de grande relevância no cenário nacional, reunindo especialistas, empresas, governos e a sociedade civil para debater os desafios e as soluções para um desenvolvimento mais sustentável. Com uma programação que inclui palestras, painéis, workshops e exposições, o evento busca promover a troca de conhecimentos, a inovação e o fomento de práticas que impulsionem a agenda da sustentabilidade no país.

Os temas abordados no evento são amplos e englobam desde energias renováveis, economia circular, gestão de resíduos, agricultura sustentável, até questões sociais e de governança. A participação de um ilustrador local como José Ricardo Machado na concepção visual do evento reforça a valorização da arte e da cultura como ferramentas essenciais na disseminação de mensagens importantes para a sociedade.