Inflação menor pode aliviar gastos no Dia dos Namorados para capixabas

Entre janeiro e abril, os preços caíram 0,94% e 8,51%, respectivamente, no Espírito Santo. Outros itens, como calçados, chocolates e eletrônicos, registraram aumentos moderados, abaixo da inflação estadual

Com o cenário atual da economia capixaba, marcado pela estabilidade no mercado de trabalho, aumento na renda média e tendência de queda na inadimplência, a expectativa dos setores de comércio e serviços capixabas para o Dia dos Namorados é de crescimento nas vendas, impulsionado por preços mais atrativos em itens tradicionalmente procurados na data, como vestuário, pacotes de viagem, chocolates e eletrônicos.

Para facilitar o consumo, a boa notícia é que a inflação capixaba tem sido menor do que a brasileira em diversos itens, o que pode tornar os preços mais acessíveis. De acordo com levantamento do Connect Fecomércio-ES, a inflação geral acumulada de janeiro a abril no Espírito Santo foi de 2,75%, enquanto a nacional chegou a 2,49%.

De acordo com o coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, o consumidor deve encontrar alívio nas roupas femininas, por exemplo, cuja inflação teve queda de 0,94%, enquanto no país houve leve alta (1,12%).

“Já as roupas masculinas subiram 1,43%, e a média geral do grupo ‘roupas’ teve variação quase nula (0,15%), o que pode indicar promoções ou estabilidade de preços no setor de vestuário. Outros itens com aumento mais moderado foram os aparelhos eletroeletrônicos (1,52%) e calçados e acessórios (1,24%), ambos abaixo do patamar da inflação estadual”, pontuou Spalenza.

Uma curiosidade aparece no grupo de chocolates em barra e bombons, símbolo clássico da data: a alta, no estado, foi de 1,73%, bem abaixo da média nacional, que chegou a 6,53%. Isso pode tornar o chocolate uma opção acessível para marcar o Dia dos Namorados sem comprometer o orçamento.

Por outro lado, as joias e bijuterias (7,07%) e os perfumes (5,37%) tiveram alta acima da inflação. Ou seja, o consumidor que optar por esses presentes terá um custo maior do que o observado nas compras de Natal.

Quanto aos gastos com serviços voltados à vivência de experiências românticas durante o período, o destaque fica com os pacotes turísticos, que recuaram 8,51%. “Essa queda significativa no Espírito Santo abre espaço para viagens completas com melhor custo-benefício, especialmente para casais que planejam experiências fora da capital”, observou o coordenador do Connect Fecomércio-ES.

Além disso, os preços de cinema, teatro e shows caíram 1,55%, o que pode indicar tanto a estratégia de atrair mais público com promoções quanto a normalização dos custos desses serviços. O transporte por aplicativo também registrou queda significativa de 2,69%, facilitando o deslocamento urbano em noites de comemoração.

Enquanto isso, há itens que tiveram alta, como a alimentação fora do domicílio, que teve aumento de 5,31%. Segundo análise do Connect Fecomércio-ES, isso reflete não apenas a valorização de bares e restaurantes na economia local, mas também um movimento de retomada do setor, impulsionado pelo crescimento da renda e da ocupação.

A hospedagem também subiu 6,32% no acumulado do ano, em linha com a retomada do turismo regional, o que sugere uma demanda aquecida por pousadas e hotéis em destinos de lazer no estado.

A inflação no transporte intermunicipal foi a maior alta entre todos os itens do grupo chamado “cesta de experiências”, com 13,45%. Esse aumento pode ter impactado os casais que organizaram viagens de forma independente, especialmente aqueles que compraram passagens de ônibus avulsas. Em contraste, quem usa veículo próprio teve um alívio: o preço da gasolina subiu apenas 1,49%, mantendo-se abaixo da média nacional (3,57%) e tornando o carro uma opção financeiramente viável.

“Mesmo com a alta de alguns produtos para presentear neste Dia dos Namorados, os casais capixabas podem considerar alternativas mais econômicas para celebrar a data. Um passeio na Grande Vitória ou uma viagem curta para destinos como Domingos Martins, Guarapari ou Itaúnas podem proporcionar uma experiência afetiva e acessível. Para completar a comemoração, um presente simbólico, como chocolates ou itens com menor variação de preços, pode ajudar a manter o equilíbrio do orçamento”, explicou Spalenza.