Influencer é presa com anabolizantes em operação da PC em Marataízes

Uma influencer fitness de 27 anos foi presa na noite desta quarta-feira (25) em Marataízes, durante operação da Polícia Civil. A mulher é suspeita de comercializar anabolizantes ilegalmente, em uma rede que envolve também o ex-marido, preso em 2021 em Piúma pela produção clandestina das mesmas substâncias.

A Delegacia de Marataízes, com apoio da Guarda Municipal, cumpriu mandado de prisão na residência da investigada, no bairro Santa Rita. Durante a ação, foram apreendidos diversos frascos de anabolizantes, seringas, um veículo Jeep Renegade e um celular.

Inicialmente, a influencer afirmou usar os produtos para consumo próprio, mas acabou admitindo que revendia os anabolizantes para amigos e personal trainers do município.

As investigações apontam que a mulher distribuiu os produtos fabricados clandestinamente pelo ex-marido, responsável pela produção ilegal das substâncias. O caso segue em apuração para identificar toda a rede de distribuição.

