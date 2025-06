Influenciador mais seguido do TikTok é preso nos EUA; entenda

Khaby Lame, o influenciador mais seguido do TikTok, foi detido no Aeroporto Internacional de Las Vegas neste sábado (7) por estar com o visto de permanência vencido nos Estados Unidos. O criador de conteúdo, de 25 anos, foi liberado no mesmo dia e decidiu sair do país de forma voluntária, evitando possíveis penalidades legais.

Desde o dia 30 de abril, Khaby estava nos Estados Unidos. Segundo fontes ligadas à imigração, ele ultrapassou o período permitido para visitantes estrangeiros. O influenciador, até o momento, não emitiu nenhuma declaração oficial sobre o episódio.

Famoso por seus vídeos curtos, Khaby Lame conquistou a internet com uma fórmula simples: reagir a tutoriais exageradamente complicados com expressões faciais e gestos silenciosos. Seu gesto característico — mãos voltadas para cima em sinal de ironia — virou sua marca registrada.

O criador senegalês se destaca não apenas pelo humor, mas também por sua atuação como Embaixador da Boa Vontade do Unicef, mostrando engajamento em causas sociais. Ele representa uma nova geração de influenciadores que combinam entretenimento com responsabilidade global.

A detenção de Khaby Lame por visto vencido gera repercussão e alerta outros criadores que viajam com frequência. Ficar atento ao status do visto, respeitar o prazo de permanência e manter a documentação atualizada são cuidados essenciais para quem atua no exterior.

Sem previsão de retorno aos Estados Unidos, Khaby pode enfrentar restrições temporárias para obtenção de novos vistos, conforme a legislação migratória norte-americana. Especialistas apontam que a escolha pela saída voluntária pode facilitar um futuro reingresso no país.