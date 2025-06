Inscrições abertas para Festival de Quadrilhas em Marataízes

Marataízes abriu as inscrições para o tradicional Festival de Quadrilhas, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico.

A ação convida todos os grupos juninos da cidade a participarem da edição deste ano, fortalecendo a cultura popular e a tradição nordestina no município.

Os cadastros devem ser realizados o dia 18 de junho, presencialmente ou de forma eletrônica, com envio direto à Secretaria de Cultura. A proposta é reunir comunidades de diferentes bairros em uma grande celebração junina, com apresentações de grupos locais.

Para participar, é necessário informar nome da quadrilha, bairro de origem, número de integrantes, nome do responsável, documento de identidade/CPF, telefone para contato e comprovante de endereço.

