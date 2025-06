Irã ataca EUA: confira o desfecho

Em uma escalada nas tensões no Oriente Médio, o Irã atacou nesta segunda-feira (23) bases militares dos Estados Unidos no Catar e no Iraque. A ofensiva foi uma resposta direta aos recentes bombardeios norte-americanos contra instalações do programa nuclear iraniano. Um dos principais alvos foi a base aérea de Al Udeid, no Catar, considerada estratégica para as operações dos EUA na região.

Desfecho

A investida incluiu o lançamento de seis mísseis, conforme relatou um oficial israelense. O impacto foi sentido na capital do Catar, Doha, onde moradores relataram à agência Reuters diversas explosões. Chamando a ação de “Anunciação da Vitória”, o Irã declarou que os ataques fazem parte de uma operação militar mais ampla, voltada especificamente contra a presença americana no Oriente Médio.

Em meio à tensão, autoridades do Catar garantiram que não houve vítimas no ataque. Apesar disso, o governo do país emitiu um comunicado afirmando que se reserva ao direito de reagir de forma proporcional, dentro dos limites do direito internacional. Com a escalada, o espaço aéreo tanto do Catar quanto dos Emirados Árabes Unidos foi temporariamente fechado.

Alerta a Casa Branca

A Casa Branca já havia recebido alertas sobre possíveis ofensivas do Irã e confirmou estar monitorando de perto a situação. A base de Al Udeid, epicentro do ataque, continua sob vigilância reforçada. Enquanto isso, os Emirados Árabes adotaram postura cautelosa e mantêm acompanhamento constante do cenário regional.

Ao divulgar um posicionamento oficial, as Forças Armadas do Irã reforçaram que não deixarão impunes ações contra seu território. A mensagem deixa claro que a retaliação deve continuar, caso os ataques ao país se repitam. O episódio reacende preocupações sobre o risco de um novo ciclo de confrontos entre o Irã e os EUA.