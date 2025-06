“Irmãos Vera”: líder do TCP será julgado nesta quarta (11) em Vitória

Será realizado na próxima quarta-feira (11), no Fórum Criminal de Vitória, o julgamento de Luan Gomes Faria, conhecido como “Luan Vera”, apontado como um dos líderes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua no tráfico de drogas em diversas regiões da capital capixaba.

Luan responde por homicídio qualificado de uma adolescente de 15 anos e tripla tentativa de homicídio. O crime, segundo o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), foi motivado por razões torpes e executado com recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Além disso, o réu é acusado de corrupção de menor, já que um dos envolvidos no ataque era adolescente.

O caso será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri com a atuação da 14ª Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, que buscará a condenação do réu com base nas provas reunidas durante a investigação e instrução processual.

Histórico do crime

Os crimes ocorreram em 17 de dezembro de 2017, no bairro Santa Martha, na região de Andorinhas, em Vitória. De acordo com os autos, quatro homens — dois deles armados — invadiram uma residência e dispararam contra os ocupantes. A ação, segundo o MPES, foi ordenada por Luan e seu irmão, Bruno Gomes Faria, o “Bruno Vera”, ambos conhecidos no meio criminoso como os “Irmãos Vera”, referência ao sobrenome da mãe.

Durante o ataque, uma adolescente de 15 anos foi atingida e morreu no local. Outros três indivíduos também foram baleados, sendo um deles supostamente ligado a uma facção rival.

Desdobramentos

Bruno Vera foi julgado em agosto de 2024 e condenado a 69 anos e 6 meses de prisão. Já Pierre Moreira Martins de Paulo, também denunciado pelos mesmos crimes, foi absolvido. Bruno segue foragido e, segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), está escondido no Rio de Janeiro. Ele é considerado um dos criminosos mais procurados do estado.

O julgamento de Luan Vera é aguardado com atenção por autoridades e moradores da capital, diante da gravidade dos crimes e da atuação do grupo criminoso na região.