Jesus da série “The Chosen” encontra papa Leão XIV no Vaticano

O ator Jonathan Roumie, que interpreta Jesus Cristo na série americana The Chosen, encontrou o papa Leão XIV, na Praça São Pedro, nesta quinta-feira (25).

O ator e outros companheiros de projeto, dentre eles o criador Dallas Jenkins, estão no Vaticano para promover a quinta temporada de The Chosen.

O momento do encontro entre o papa e o Jesus da série foi registrado e publicado nas redes sociais do Vaticano. Turistas que estava na praça também tiraram fotos das duas personalidades, que conversaram em inglês.

