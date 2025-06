Jogo Aberto debate ‘Movimento Sindical’ com Joana D’Arc Caetano

O Jogo Aberto desta terça-feira (24) recebe a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde do Sul do Estado Espírito Santo (SITESCI), Joana D’Arc Caetano.

O tema em debate será o “Movimento Sindical: taxas assistenciais e função do sindicato”. Além de explicar sobre os trabalhos desenvolvidos pela instituição em prol dos seus associados, a sindicalista também tratará da cobrança das taxas, assunto que tem causado polêmica em Cachoeiro e na capital Vitória.

É obrigatório pagar taxa sindical? Quais são os benefícios oferecidos como contrapartida? Essas e outras respostas a respeito do tema serão dadas pela presidente Joana D’Arc, ao vivo.

O Jogo Aberto começa a partir das 16 horas, no canal do AQUINOTICIAS.COM no You Tube.