Jogo Aberto entrevista deputado Bruno Resende

O deputado estadual e presidente da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa, Dr. Bruno Resende (União) é o convidado especial do Jogo Aberto desta quarta-feira (4).

No programa, serão discutidos os principais assuntos relacionados a saúde no Estado do Espírito Santo. Além disso, também abordará os desafios para as eleições 2026.

O bate-papo começa a partir das 16 horas e pode ser conferido por meio do canal do AQUINOTICIAS.COM no You Tube.