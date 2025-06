Jogo Aberto entrevista vereador Coronel Fabrício nesta quinta (5)

O vereador Cel. Fabricio Martins (PL) é o entrevistado do pod cast Jogo Aberto desta quinta-feira (5). Na oportunidade, ele vai tratar sobre a produção legislativa do seu mandato e um dos seus principais projetos que fomenta políticas públicas para pessoas que vivem em situação de rua em Cachoeiro de Itapemirim.

Além disso, o bate-papo também abordará o cenário político para as eleições de 2026. O Jogo Aberto começa, a partir das 16 horas, e pode ser conferido por meio do canal do AQUINOTICIAS.COM no You Tube.