Jovens católicos recebem o Sacramento da Crisma em Cachoeiro

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim viveu um final de semana de intensa graça e alegria com a celebração do sacramento da Crisma em diversas paróquias, presididas por Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, bispo diocesano. Jovens e adultos confirmaram sua fé e renovaram seu compromisso com a missão de viver e testemunhar Cristo no mundo, acompanhados por suas comunidades, familiares e ministros da Igreja.

No sábado, 21 de junho, às 15h, a Paróquia São João Batista, em Muqui, acolheu Dom Luiz Fernando para a Celebração Sacramental. Um total de 90 crismandos receberam o óleo do Crisma, marcando um momento especial para a juventude local. Além disso, 20 pessoas fizeram a Primeira Eucaristia, completando mais uma etapa importante na iniciação à vida cristã. A igreja estava repleta de fiéis emocionados, em um clima de profunda espiritualidade e alegria. A Santa Missa foi concelebrada pelos padre Enildo Genésio de Souza e Carlos Renato Carriço e auxiliada pelo diácono Naércio Henrique Gualandi Castanhi.

Durante a noite, às 19h, Dom Luiz presidiu a Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Itaoca Pedra, distrito de Cachoeiro. Lá, 40 jovens receberam o sacramento da Crisma em uma cerimônia concelebrada pelo pároco, Padre Valdece Schuenk.

Já no domingo, dia 22, às 9h, a celebração aconteceu em Guaçuí, reunindo uma multidão de fiéis da Paróquia São Miguel Arcanjo. 120 jovens foram crismados em uma Missa Solene, que contou com a participação dos padres Giovanni Geraldo Quites e João Vitor Nogueira Preato. A celebração foi auxiliada pelos diáconos: Lorival Dutra Miranda, Miguel Aparecido Teodoro, Marco Antonio Emery Costa e Elion de Carvalho Ferreira, enriquecendo ainda mais o momento litúrgico e pastoral da comunidade.

No mesmo dia, às 15h, foi a vez da Paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, celebrar o sacramento com a presença do bispo. Novamente, a fé dos jovens e o empenho da comunidade foram evidentes na bela celebração, que fortaleceu a caminhada eclesial dos crismandos. Dom Luiz Fernando, em suas palavras, destacou que “a Crisma não é o fim, mas o começo de uma vida cristã mais madura, mais comprometida com a missão e com a comunidade”. A Santa Missa foi concelebrada pelo pároco local, padre Evaldo Praça Ferreira.

Segundo a Pastoral Catequese de Iniciação à Vida Cristã “essas celebrações reforçam nosso compromisso em continuar evangelizando e acompanhando a juventude em sua caminhada de fé, formando discípulos missionários para o Reino de Deus”.