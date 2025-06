Juliana Marins: laudo revela causa da morte; veja detalhes

Foi divulgado, nesta sexta-feira (27), o laudo da autópsia do corpo da brasileira Juliana Marins, morta após cair de um penhasco no monte Rinjani, na Indonésia.

Segundo o médico forense, Ida Bagus Alit, o exame apontou que a jovem sofreu um trauma contundente, com danos principalmente na caixa torácica. A causa da morte foi hemorragia interna, provavelmente ocorrida cerca de 20 minutos após a queda. Ainda de acordo com o laudo, não foram encontrados sinais de hipotermia.

“Encontramos arranhões e escoriações, assim como fraturas no tórax, ombro, coluna e perna. Essas fraturas ósseas causaram danos a órgãos internos e sangramento”, afirmou o especialista.

“Havia um ferimento na cabeça, mas nenhum sinal de hérnia cerebral, que geralmente ocorre várias horas ou até vários dias após o trauma. Além disso, no tórax e no abdômen, houve sangramento significativo, mas nenhum órgão apresentou sinais de retração que indicassem sangramento lento, o que sugere que a morte ocorreu logo após os ferimentos”, concluiu.

