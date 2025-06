Junho Vermelho: Prefeitura de Guaçuí promove ações de conscientização

Durante o mês de junho, importantes campanhas de conscientização na área da saúde ganham destaque em todo o país, com foco especial na luta contra a anemia, a leucemia e na promoção da doação de sangue. Em Guaçuí, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, aderiu às mobilizações com o objetivo de informar, sensibilizar e mobilizar a população em prol de atitudes que salvam vidas.

As ações buscam chamar a atenção para a gravidade da anemia e da leucemia — doenças que afetam diretamente o sangue e que, quando diagnosticadas precocemente, têm maiores chances de tratamento eficaz. A campanha reforça a importância de se estar atento aos sintomas, buscar acompanhamento médico e realizar exames periódicos, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

Paralelamente, o Junho Vermelho — campanha nacional de incentivo à doação de sangue — ganha força no município. A doação voluntária é um gesto simples, mas de enorme impacto: uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. No entanto, os hemocentros frequentemente enfrentam estoques baixos, o que torna ainda mais urgente a participação ativa da população.

A Prefeitura de Guaçuí destaca que a saúde é um compromisso coletivo e convida todos os cidadãos a se engajarem nas campanhas. Seja buscando informação, incentivando familiares e amigos, ou tornando-se um doador regular, cada atitude conta. A solidariedade, afirmam, é o caminho para uma sociedade mais justa e humana.

