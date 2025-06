Líder nacional, Espírito Santo é referência na produção de inhame 

O Espírito Santo é líder nacional na produção de inhame e é responsável por 44% da entrega nacional do tubérculo ao mercado. No último ano, estima-se que a produção de inhame no Estado foi de aproximadamente 98,5 mil toneladas em uma área de 3,3 mil hectares, com produtividade média de 29,7 toneladas por hectare. Os municípios mais representativos são Alfredo Chaves, que responde por 31,90% da produção, seguido de Laranja da Terra (20,30%), Marechal Floriano (10,66%), Santa Leopoldina (7,25% e Domingos Martins (6,72%).

O uso de tecnologias agrícolas avançadas, como sistemas de irrigação eficientes, práticas de manejo integrado de pragas e variedades melhoradas geneticamente têm aumentado a produtividade e a qualidade do inhame capixaba, de acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/anuario-agro-capixaba/lider-nacional-espirito-santo-e-referencia-na-producao-de-inhame/